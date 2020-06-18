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Отелям Ростовской области разрешили принимать гостей

Отелям Ростовской области разрешили принимать гостей
Фото: b-mag.ru
Гостиницам Ростовской области разрешили возобновить работу. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

По словам губернатора, текущая ситуация позволяет принять очередные решения по смягчению ограничений. Соответствующее постановление правительства области подписано 20 июня. Документ снимает ряд запретов с 22 июня.
- Гостиницы начнут принимать приезжающих в область командированных, а также спортсменов – участников официальных соревнований, - сообщил глава региона.

Василий Голубев добавил, что работа отелей должна возобновиться с учётом соблюдения санитарных норм.

Также со следующей недели начинают работать продовольственные магазины площадью до 800 кв. м, сезонные ярмарки, библиотеки, спортивные клубы и другие учреждения. Музеям разрешили проводить экскурсии по экспозициям под открытым небом.

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