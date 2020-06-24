В Ростовской области объявили о снятии ограничений
В Ростовской области со следующей недели снимут множество ограничений. О том, какие послабления жду дончан, сообщили в правительстве региона.
С 27 июня разрешается проведение официальных спортивных мероприятий с участием зрителей. Трибуны могут быть заполнены только на 10%. Гостей будут рассаживать с учётом дистанции. Тренировки можно проводить в группах численностью не более 20 человек.
С понедельника, 29 июня, для посетителей откроют двери заведения общественного питания. Пока гости смогут сидеть только на открытых площадках и летних верандах.
Также со следующей недели можно пойти в зоопарк. Для посещения будут запрещены крытые павильоны, манежи и аттракционы. Прогулки можно совершать в парках культуры и отдыха. Послабления касаются и пенсионеров.
Гостей начнут принимать туристические базы и отели, а также дома и центры отдыха. Разрешено посетить экскурсию на прогулочном судне.
Ребята смогут поехать в детские лагеря и санатории, а также снова посещать спортивные секции.
В Ростовской области пока необходимо обязательно носить маски в общественном месте и соблюдать дистанцию.