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В Ростовской области объявили о снятии ограничений

В Ростовской области объявили о снятии ограничений
В Ростовской области со следующей недели снимут множество ограничений. О том, какие послабления жду дончан, сообщили в правительстве региона.

С 27 июня разрешается проведение официальных спортивных мероприятий с участием зрителей. Трибуны могут быть заполнены только на 10%. Гостей будут рассаживать с учётом дистанции. Тренировки можно проводить в группах численностью не более 20 человек.

С понедельника, 29 июня, для посетителей откроют двери заведения общественного питания. Пока гости смогут сидеть только на открытых площадках и летних верандах.

Также со следующей недели можно пойти в зоопарк. Для посещения будут запрещены крытые павильоны, манежи и аттракционы. Прогулки можно совершать в парках культуры и отдыха. Послабления касаются и пенсионеров.

Гостей начнут принимать туристические базы и отели, а также дома и центры отдыха. Разрешено посетить экскурсию на прогулочном судне.

Ребята смогут поехать в детские лагеря и санатории, а также снова посещать спортивные секции.

В Ростовской области пока необходимо обязательно носить маски в общественном месте и соблюдать дистанцию.

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