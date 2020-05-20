В Ростовской области скончался 34-й пациент с коронавирусом
В Ростовской области ещё на одну жертву коронавируса стало больше. Данные об очередном летальном исходе заболевания опубликованы 22 мая.
По информации донского правительства, 34-м больным, скончавшимся от COVID-19, стал 69-летний житель Таганрога.
- В анамнезе пациента были хронические сердечно-сосудистые заболевания, - сообщили в правительстве Ростовской области. - Врачи зафиксировали позднее обращение за медицинской помощью.
Добавим, что по данным Роспотребнадзора на 22 мая, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось на 138 человек. Таким образом, на сегодняшний день на Дону количество пациентов с COVID-19 достигло 3 064 человек.
За последние сутки выписаны 40 больных. За весь период в области выздоровели уже 1111 заболевших.
Отметим, что коэффициент распространения инфекции составляет 1,36. Ранее сообщалось, ограничения начнут снимать, когда этот показатель будет не более единицы.