Число заболевших COVID-19 на Дону превысило три тысячи

В Ростовской области число заражённых коронавирусом превысило три тысячи. За последние сутки болезнь подтвердили у 138 человек. Таким образом, за весь период на Дону выявили уже 3 064 инфицированных. Данные по состоянию на 22 мая предоставил портал Стопкоронавирус.рф.В сравнении с первым этапом распространения коронавируса в Ростовской области, коэффициент распространения инфекции значительно снизился. Теперь один заболевших заражает, в среднем, одного человека, а не нескольких. Для того, чтобы в регионе стали снимать режим ограничений, этот показатель должен равняться единице или ниже. Пока область такого результата не достигла.С января в России зарегистрировали уже 326 448 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки диагноз подтвердили у 8 894 человек. От новой болезни умерли 3 249 пациентов.