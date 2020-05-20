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Число заболевших COVID-19 на Дону превысило три тысячи

Число заболевших COVID-19 на Дону превысило три тысячи
В Ростовской области число заражённых коронавирусом превысило три тысячи. За последние сутки болезнь подтвердили у 138 человек. Таким образом, за весь период на Дону выявили уже 3 064 инфицированных. Данные по состоянию на 22 мая предоставил портал Стопкоронавирус.рф.

В сравнении с первым этапом распространения коронавируса в Ростовской области, коэффициент распространения инфекции значительно снизился. Теперь один заболевших заражает, в среднем, одного человека, а не нескольких. Для того, чтобы в регионе стали снимать режим ограничений, этот показатель должен равняться единице или ниже. Пока область такого результата не достигла.

С января в России зарегистрировали уже 326 448 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки диагноз подтвердили у 8 894 человек. От новой болезни умерли 3 249 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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