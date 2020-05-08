В Ростовской области число умерших от коронавируса выросло до 21
В Ростовской области за последние сутки причина смерти от коронавируса установлена ещё у двух пациентов. Таким образом, по данным на 10 мая, число жертв новой инфекции выросло до 21.
Положительный диагноз подтверждён у 1 763 дончан. За последние сутки количество пациентов увеличилось на 89 человек. Выздоровели 388 пациентов.
Как сообщалось ранее, возраст скончавшихся от коронавируса - от 34 до 91 года. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Практически во всех случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью.
За весь период в целом по стране от коронавируса скончались 1 915 человек. В настоящее время в России зарегистрировано 209 688 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 34 306 пациентов.