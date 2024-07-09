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В Ростовской области силы ПВО за ночь сбили 21 беспилотник

В Ростовской области силы ПВО за ночь сбили 21 беспилотник
В Ростовской области система противовоздушной обороны уничтожила 21 беспилотник. Регион попал под массовую воздушную атаку в ночь на 9 июля.

- Были задействованы все возможные средства: работали авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В результате ЧП случилось два пожара. Первый произошел на территории Ростова. После падения обломков загорелась сухая растительность. Во втором случае вспыхнули два трансформатора на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе. Огонь в обоих случаях удалось потушить. К счастью, обошлось без пострадавших.

По информации Минобороны РФ, в общей сложности за ночь в регионах страны были уничтожены 38 БПЛА.
Фото: Ростов.РУ
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