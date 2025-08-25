В Ростовской области «Серых возчиков» оштрафовали уже более чем на 600 тысяч рублей

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области согласно поручению врио губернатора Юрия Слюсаря продолжаются рейды по пресечению деятельности «серых возчиков». Они создают стихийные и несанкционированные свалки. Участие в проверках принимают специалисты министерства природы и экологии РО вместе с сотрудниками ГУ МВД России по региону.После проведенных мероприятий органами МВД были выписаны протоколы об административных нарушениях в сфере обращения с отходами. Всего штрафов на сумму более 620 тысяч рублей.По словам Министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина, в борьбе с теми, кто сваливает мусор в лесополосах и на полях, активно помогают жители.Напомним, что увидев незаконную свалку, жители могут обратиться в главное управление МВД России по РО, Минприроды РО и областную административную инспекцию. За нарушение правил обращения с отходами полагается штраф. Для граждан сумма от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, а для предпринимателей без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей или временное закрытие деятельности до 90 суток. Для юрлиц - от 100 до 250 тысяч рублей или закрытие деятельности до 90 суток. Если нарушитель повторит содеянное и будет замечен в грубых нарушениях, его машину могут арестовать.На сайте административной инспекции работает специальный раздел «Доска позора», где публикуются данные о нарушителях. Жители области могут сообщать о фактах незаконного сброса мусора в неустановленных местах через онлайн-форму, приложив фотографии.