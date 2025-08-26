Ростовчанку Валю Карнавал захейтили за использование фотошопа

Фото: СоцСети

Валю Карнавал захейтили за использование фотошопа. Комментарии оставили люди под новой публикацией блогерши.Девушка разместила несколько новых фото. Однако по вкусу они пришлись не всем. Хейтеры обвинили ростовчанку в использовании фотошопа. Якобы девушка изменила свое лицо до неузнаваемости.- Сколько тут фотошопа. Если вернуть на оригинал, там останется только стенка, - пишут пользователи.Напомним, что Валя Карнавал нередко устраивает фотосессии в откровенных образах. Подписчики подмечают, что девушка выглядит, словно «кукла». Однако девушка на негативные комментарии старается не обращать внимания.