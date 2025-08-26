Ростовчанку Валю Карнавал захейтили за использование фотошопа
Валю Карнавал захейтили за использование фотошопа. Комментарии оставили люди под новой публикацией блогерши.
Девушка разместила несколько новых фото. Однако по вкусу они пришлись не всем. Хейтеры обвинили ростовчанку в использовании фотошопа. Якобы девушка изменила свое лицо до неузнаваемости.
- Сколько тут фотошопа. Если вернуть на оригинал, там останется только стенка, - пишут пользователи.
Напомним, что Валя Карнавал нередко устраивает фотосессии в откровенных образах. Подписчики подмечают, что девушка выглядит, словно «кукла». Однако девушка на негативные комментарии старается не обращать внимания.