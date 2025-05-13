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В Аксайском районе обнаружили несанкционированную свалку

В Аксайском районе обнаружили несанкционированную свалку
Около поселка Российского Аксайского района обнаружено значительное скопление мусора, об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Для проверки информации на место были направлены сотрудники областного Министерства природных ресурсов и экологии.

Зафиксировано нарушение правил благоустройства.

Как отметили в ведомстве, результаты проведенной проверки переданы в Административную инспекцию Ростовской области и администрацию Аксайского района для организации работ по ликвидации свалки.
Фото: Минприроды РО
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