В Аксайском районе обнаружили несанкционированную свалку
Около поселка Российского Аксайского района обнаружено значительное скопление мусора, об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Для проверки информации на место были направлены сотрудники областного Министерства природных ресурсов и экологии.
Зафиксировано нарушение правил благоустройства.
Как отметили в ведомстве, результаты проведенной проверки переданы в Административную инспекцию Ростовской области и администрацию Аксайского района для организации работ по ликвидации свалки.