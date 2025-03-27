Пять «серых возчиков» мусора задержали в Ростове во время рейдов
Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь на прошедшем на днях совещании поставил задачу провести работу по пресечению деятельности «серых возчиков».
В ответ на поставленную задачу администрация Ростова-на-Дону совместно с городской полицией провела рейды, в результате которых были задержаны пять нелегальных перевозчиков. На них были составлены протоколы об административных нарушениях, предусматривающих штрафные санкции. Для организаций размер штрафа может достигать 250 тысяч рублей.
- Эту практику мы продолжим, - написал глава Ростова Александр Скрябин в своем телеграм-канале. - Рейды будем проводить на системной основе. Рычаги воздействия у нас есть, в том числе путем изъятия транспортного средства.
Он также призвал жителей города информировать местные органы власти о любых замеченных нарушениях или нелегальных действиях со стороны нелицензированных перевозчиков мусора. Подобная бдительность поможет обеспечить более ответственное управление отходами и повысить уровень экологической защиты городской среды.