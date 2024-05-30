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В Ростовской области СДЭК начал выдачу посылок из пунктов временного размещения

В Ростовской области СДЭК начал выдачу посылок из пунктов временного размещения
СДЭК начал выдачу посылок из пунктов временного размещения в Ростовской области. Ранее получить или отправить товар было невозможно. Об этом сообщает руководство сервиса.

С 26 мая жители столкнулись с трудностями в работе сайта и приложения. Люди просто не смогли отправить или получить необходимые посылки. Люди остались без жизненно важных товаров: лекарств или документов.

С 30 мая получить посылки стало возможно, но только если они находятся в ПВЗ. При готовности отправления к получению клиенту поступит смс-уведомление. При получении необходим паспорт.

- На данный момент сеть СДЭК в Ростовской области включает 228 ПВЗ. Ранее посылки могли получить только те клиенты, кому пришло смс-уведомление о получении еще до технического сбоя. Следующим шагом компания планирует запустить возможность отправки и перемещения посылок, которые хранятся на складах, - добавило руководство сервиса.
Фото: скрин
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