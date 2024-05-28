Ростовчане не могут отправить посылки через СДЭК третьи сутки

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В Ростове третий день не работает сервис СДЭК. Ранее руководство сообщало о технических работах, однако до 28 мая завершить их не удалось.Проблемы в работе СДЭК начались еще 26 мая. Пользователям не удалось зайти на сайт и в приложение, также невозможно отправить посылку. Люди по всей стране не смогли забрать жизненно важные лекарства, еду, растения и многие другие товары. Некоторые остались без важнейших документов и справок.Как сообщили в руководстве сервиса, на сайте проводят технические работы. Завершить их обещали еще 27 мая. К сожалению, закончить их в срок не удалось.- Мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта — в данный момент они недоступны. Также мы временно приостановили выдачу и приём отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке. В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание, - рассказали сотрудники сервиса.