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В Ростове с 29 мая СДЭК частично возобновил работу

В Ростове с 29 мая СДЭК частично возобновил работу
СДЭК частично возобновил работу после технического сбоя. Информацию сообщило руководство сервиса в своих соцсетях.

Трудности со входом на сайт и в приложение возникли 26 мая. Люди также не смогли отправить или получить посылки. Многие остались без жизненно необходимых лекарств или важных документов.

Спустя трое суток специалистам все же удалось возобновить работу, но частично.

- Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы. Мы делаем всё необходимое для того, чтобы посылки скорее оказались у вас. По итогам разрешения этой ситуации примем все меры для предотвращения её повторения, - добавили в СДЭК.
Фото: скрин
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