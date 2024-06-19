В Ростовской области с начала лета в водоемах утонули 11 человек

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области сообщили о количестве трагических случаев с начала лета 2024 года. За две недели купального сезона утонули 11 человек.По информации донского ГУ МЧС, происшествия случились в не оборудованных для купания местах. При этом большая часть погибших плавали в нетрезвом состоянии. К примеру, в прошлом году за весь купальный сезон утонули 58 человек. Большее количество смертей произошло в Азовском районе – всего пять случаев. По четыре смерти зарегистрировали в Ростове и Аксайском районе.Напомним, 18 июня в Шахтах едва не утонула пьяная 40-летняя женщина. Она купалась в пруду РККА, где купание запрещено.