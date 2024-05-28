В Ростовской области больше 50 человек утонули во время купального сезона

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В Ростовской области 1 июня начнется купальный сезон. В регионе откроются десятки пляжей для местных жителей. При этом не всегда отдых у воды заканчивается хорошо.Так, в 2024 году практически за шесть месяцев в регионе утонули 24 человека. Большинство из погибших – рыбаки. За прошлый год на водоемах погибли 100 человек, из которых семеро – дети. Больше половины смертей произошло в купальный сезон. В 2023 году утонули 58 отдыхающих, из них четверо – дети.- Основные причины гибели взрослых на воде — купание в состоянии алкогольного опьянения в не оборудованных для этого местах. Смерти детей были связаны с бесконтрольностью родителей и неумением плавать, - сообщили DonDay в ГУ МЧС по Ростовской области. - Наибольшее количество трагических случаев в 2023 году произошло в Азовском районе — пять смертей. По четыре смерти зарегистрировано в Ростове-на-Дону и Аксайском районе.Также в 2023 году случилось три происшествия с маломерными судами, при которых погибли два человека.