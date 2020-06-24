В Ростове с начала купального сезона утонули шесть человек
С наступлением жаркой погоды в Ростове утонули шесть человек. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС города 26 июня.
По данным спасательного ведомства, главной причиной гибели людей на воде становится купание в состоянии алкогольного опьянения на диких пляжах.
Один из таких случаев произошёл на прошлых выходных. В Северном водохранилище утонул 45-летний ростовчанин. Мужчина был пьян. 21 июня в Ростовской области утонули три ребёнка. Один из случаев произошёл в Октябрьском районе. Там утонул 5-летний ребёнок.
Напомним, что, несмотря на начало лета и огромное количество отдыхающих на водоёмах Ростова, официально купальный сезон в донской столице не открыт. Из-за распространения коронавирусной инфекции начало купального сезона было отложено. При этом городские пляжи подготовили к лету. После снятия запретов в Ростове заработают три официальных пляжа.