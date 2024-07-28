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В Ростовской области с начала лета 37 человек утонули в водоемах

В Ростовской области с начала лета 37 человек утонули в водоемах
В Ростовской области выяснили число утонувших жителей с начала лета. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Чаще всего купающиеся не соблюдают простые правила. Причинами происшествий, как правило, являются: необорудованные места для купания, алкоголь, оставленные без присмотра дети. С начала лета насчитывается уже 37 утонувших, включая одного ребенка. В прошлом году за весь летний сезон утонули 58 человек.

Напомним, 27 июля в Цимлянском водохранилище утонул 39-летний мужчина. Спасатели вытащили труп на берег спустя час поисков.
Фото: Rostov.ru
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