ФК «Ростов» рискует вновь столкнуться с крупным штрафом за нарушения

ФК «Ростов» рискует вновь столкнуться с крупным штрафом за нарушения, допущенные в матче с «Махачкалой». Игра прошла в рамках Кубка России.

Во время встречи игрок «Ростова» Андрей Лангович был удален с поля за грубое поведение. Кроме того, фанаты «Ростова» использовали ненормативную лексику. В результате «Ростов» уступил «Махачкале» и покинул турнир.

Контрольно-дисциплинарный комитет обсудит эти инциденты 13 марта и, возможно, наложит на «Ростов» дополнительные санкции.

Следует отметить, что за неподобающее поведение в матче с «Краснодаром» клуб уже оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Фото: ФК Ростов
