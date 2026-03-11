Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» рискует вновь столкнуться с крупным штрафом за нарушения, допущенные в матче с «Махачкалой». Игра прошла в рамках Кубка России.Во время встречи игрок «Ростова» Андрей Лангович был удален с поля за грубое поведение. Кроме того, фанаты «Ростова» использовали ненормативную лексику. В результате «Ростов» уступил «Махачкале» и покинул турнир.Контрольно-дисциплинарный комитет обсудит эти инциденты 13 марта и, возможно, наложит на «Ростов» дополнительные санкции.Следует отметить, что за неподобающее поведение в матче с «Краснодаром» клуб уже оштрафовали на 100 тысяч рублей.