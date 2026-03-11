Фото: DonDay

В Ростове жители трёх районов выразили недовольство качеством водопроводной воды. В комментариях под постом главы города они потребовали принять меры для устранения проблемы.В Пролетарском районе, на проспекте 40-летия Победы, уже более месяца жители одного из домов сталкиваются с жёлтой мутной водой из крана.В Первомайском районе, на проспекте Сельмаш, 12, жительница также жалуется на грязную горячую воду. Она отметила, что при повышении температуры воды усиливается загрязнение, а также появляются пена и неприятный рыбный запах. Женщина обеспокоена возможным негативным влиянием такой воды на кожу, опасаясь аллергических реакций и появления прыщей.Жители домов на Ворошиловском проспекте тоже подтверждают ухудшение качества воды. Они недоумевают, почему при повышении тарифа на 50% качество воды значительно ухудшилось. Горожане просят власти разобраться с проблемой и принять меры для обеспечения чистой и качественной водой.В ответ на жалобы администрация города заявила, что очистные сооружения работают в штатном режиме и вода соответствует требованиям СанПиНа. Жителям посоветовали обращаться в контакт-центр «Ростовводоканала» при проблемах с холодной водой и в свою теплоснабжающую компанию при проблемах с горячей.