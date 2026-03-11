Полмиллиарда за бизнес под ключ: на Дону продают крупный рыбоводческий комплекс

Фото: Авито

В начале февраля в Ростовской области на одном из популярных онлайн-сервисов объявлений появилось сенсационное предложение: рыбоводческий комплекс полного цикла в Семикаракорском районе выставлен на продажу за полмиллиарда рублей. Этот масштабный бизнес, работающий с 2005 года, представляет собой привлекательный лот для инвесторов, ищущих стабильный и перспективный проект в агросекторе.Речь идет о полномасштабном хозяйстве, расположенном в хуторе Костылёвка. Комплекс функционирует по принципу полного производственного цикла, охватывая все стадии – от икры до товарной рыбы. Это гарантирует высокое качество продукции и контроль на каждом этапе.Основные характеристики объекта:Производственная мощность: Комплекс способен производить до 1 000 тонн товарной рыбы и 100 тонн малька в год, что говорит о его значительном рыночном потенциале.Масштаб: Общая площадь предприятия составляет 555 гектаров, из которых внушительная часть – около 450 гектаров – занята зеркалом прудов, оптимальных для рыбоводства.Инфраструктура: В собственности предприятия имеется вся необходимая для автономной работы инфраструктура, включая зернодробилку, аэраторы, склады, мастерские и прочее оборудование.Команда профессионалов: Залогом успешности бизнеса является сформированная команда из 32 специалистов с многолетним опытом работы в данной сфере.Развитая логистика: География сбыта охватывает не только Москву и множество регионов России, но и территории ДНР и ЛНР, демонстрируя стабильный спрос на продукцию.По данным за 2023 год, выручка предприятия составила 126,5 миллиона рублей, а чистая прибыль – 17,1 миллиона рублей. Ключевым преимуществом является наличие в собственности земли и всех гидротехнических сооружений, что делает экономику бизнеса устойчивой. По независимой оценке, стоимость комплекса достигает почти миллиарда рублей – 976 миллионов, однако собственник предлагает его со значительным дисконтом.Продавец предлагает 100% долей в ООО «РыбИнвестАгро» вместе со всеми активами. Руководитель предприятия и ключевые сотрудники готовы к дальнейшему сотрудничеству с новым инвестором, обеспечивая плавный переход бизнеса. Полный пакет документов, включая презентацию, отчет об оценке и финансовую модель, предоставляется потенциальным покупателям по запросу.Эксперты отмечают, что рынок подобных предложений на Дону в последнее время активизировался. Так, в конце февраля уже сообщалось о продаже дамбы и рыбоводческого водоема в Куйбышевском районе, а также форелево-осетрового хозяйства в Мартыновском районе. Данные сделки свидетельствуют о высоком интересе к инвестициям в рыбоводческую отрасль региона.