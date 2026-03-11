Жители Ростова по часу ждут на остановке автобус № 93

Фото: Rostov.ru

Ростовчанам приходится ждать по часу автобус № 93. Жалобу горожане опубликовали на сайте Благоустройства.Как рассказали горожане, проблема появилась 7 марта. После 21:00 жители не увидели ни одного автобуса в сторону ГПЗ-10.- Я ждал до 22:00. За час в сторону ГПЗ-10 не приехало ни одного автобуса, в тот момент когда в сторону «Алмаза» проехали 4 автобуса с интервалом 10-15 минут. Как я должен добираться домой? Почему я должен ехать на двух автобусах через центр? Это тоже занимает время, - сказано в жалобе.Автобус не приезжал с 7 по 10 марта. При этом в обычном режиме он курсирует каждые 15 минут. По словам ростовчан, автобусы можно отследить по картам до старого аэропорта, а потом они словно пропадают и не приезжают.Добавим, что перевозчиками по маршруту являются ООО «ДОН-Авто», ООО «ТК Система». Горожане просят разобраться в несоблюдении графика движения автобуса.