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С начала лета в Ростовской области утонули 14 человек

С начала лета в Ростовской области утонули 14 человек
С начала лета в водоемах Ростовской области утонули 14 человек. Об этом пишет издание DonDay.

Основное количество происшествий случилось в местах, не оборудованных для купания. Большая часть отдыхающих, которые погибли, отправились купаться в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее число смертей на воде произошло в городе Волгодонске, Азовском и Красносулинском районах. В каждом из муниципалитетов утонули по два человека.

Всего с начала лета в регионе случилось 16 происшествий, из которых только два не закончились трагедией. Кроме того, ни один ребенок в купальный сезон не погиб и не пострадал.

За весь прошлый год на водоемах оборвались жизни 100 человек, включая семерых детей.
Фото: Ростов.РУ
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