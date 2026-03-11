В Ростовской области жителей предупредили о магнитной буре вечером 13 марта

Фото: Лаборатория солнечной астрономии.

Жителей Ростовской области предупредили о геомагнитной буре, которая ожидается вечером 13 марта. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание уже после 18:00. Пик активности бури придется на промежуток с 18:00 до 21:00, но влияние магнитной бури сохранится и позже.В это время люди могут чувствовать тревогу или усталость. Чтобы улучшить самочувствие, рекомендуется ограничить употребление кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе.