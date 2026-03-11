Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области жителей предупредили о магнитной буре вечером 13 марта

В Ростовской области жителей предупредили о магнитной буре вечером 13 марта
Жителей Ростовской области предупредили о геомагнитной буре, которая ожидается вечером 13 марта. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание уже после 18:00. Пик активности бури придется на промежуток с 18:00 до 21:00, но влияние магнитной бури сохранится и позже.

В это время люди могут чувствовать тревогу или усталость. Чтобы улучшить самочувствие, рекомендуется ограничить употребление кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика