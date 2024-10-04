В Ростове с начала купального сезона три человека утонули в водоемах

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону три человека с начала купального сезона утонули в водоемах. Об этом сообщают в городском ГО и ЧС.В донской столице 1 октября завершился купальный сезон. Этим летом в городе работали всего три пляжа: муниципальный пляж на острове Зеленом, центральный городской пляж и частный пляж «Каррера». За купальный сезон специалисты зарегистрировали три случая с летальным исходом на водных объектах.Чаще всего случаи с летальным исходом происходят в необорудованных местах и с лицами в состоянии алкогольного опьянения.