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В Ростове с начала купального сезона три человека утонули в водоемах

В Ростове с начала купального сезона три человека утонули в водоемах
В Ростове-на-Дону три человека с начала купального сезона утонули в водоемах. Об этом сообщают в городском ГО и ЧС.

В донской столице 1 октября завершился купальный сезон. Этим летом в городе работали всего три пляжа: муниципальный пляж на острове Зеленом, центральный городской пляж и частный пляж «Каррера». За купальный сезон специалисты зарегистрировали три случая с летальным исходом на водных объектах.

Чаще всего случаи с летальным исходом происходят в необорудованных местах и с лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Rostov.ru
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