В Ростовской области с 6 июня ожидается пекло до +39 градусов

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области ожидается пекло до +39 градусов. Информацию сообщили в Северо- Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По прогнозам синоптиков, жаркая погода ожидается с 6 июня. Столбики термометров ночью достигнут +18…23 градусов, местами до +14 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +31...36 градусов, по востоку до +39 градусов. В отдельных районах Приазовья потеплеет до +26…31 градусов.В пятницу 7 июня температура воздуха ночью достигнет +17…22 градусов, по северу и западу до +13 градусов, а днём до +22...27 градусов, местами до +32.Чтобы защитить голову от Солнца следует надеть головной убор и выбирать места в тени.