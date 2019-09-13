Пропавшую пожилую женщину разыскивают в Ростовской области



Пропавшую без вести пенсионерку разыскивают в Ростовской области. Почти пять дней родственники ищут 79-летнюю Нину Гаврилову. Женщина исчезла 11 сентября в Новошахтинске, сообщает DonDay Шахты.



Она проживает по адресу: улица Речная, 11. Пенсионерка примерно в 8:30 вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Когда она спустя время не вернулась домой, семья забеспокоилась и бросилась на поиски. Когда своими силами найти Нину Гаврилову не удалось, родные пошли в полицию.



Рост женщины — примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое. У неё овальное лицо, чёрные волнистые волосы, с проседью, длиной до плеч и голубые глаза. Когда она вышла из дома, была одета в голубой халат на пуговицах и резиновые шлёпки с закрытым носком (кроксы) зелёного цвета.



Любого, кто встречал Нину Гаврилову, просят позвонить по телефонам: 8-904-506-63-92, 8 (863) 62-16-37 или 02.