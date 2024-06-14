Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области родные разыскивают 68-летнюю пенсионерку

В Ростовской области родные разыскивают 68-летнюю пенсионерку
В Ростовской области разыскивают 68-летнюю пенсионерку Нину Строеву. С 7 июня она не выходила на связь с родственниками.

Последний раз её видели в Волгодонске. С того момента о местонахождении Нины Строевой ничего не известно. Её близкие сразу забили тревогу, поскольку, возможно, ей требуется помощь медиков. Они обратились за помощью в полицию. После подключились к поискам волонтёры.

Нина Строева худощавого телосложения, её рост — 165 см. Волосы у неё седые, глаза голубые. В день исчезновения она была одета в тёмно-серую тёплую кофту, чёрную кружевную юбку и чёрный платок на голове. На ногах у неё были бордовые домашние тапочки.

Если вы видели эту женщину на фото или знаете, где она может находиться, просим сообщить об этом по номеру телефона: 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.