В Ростовской области родные разыскивают 68-летнюю пенсионерку

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают 68-летнюю пенсионерку Нину Строеву. С 7 июня она не выходила на связь с родственниками.Последний раз её видели в Волгодонске. С того момента о местонахождении Нины Строевой ничего не известно. Её близкие сразу забили тревогу, поскольку, возможно, ей требуется помощь медиков. Они обратились за помощью в полицию. После подключились к поискам волонтёры.Нина Строева худощавого телосложения, её рост — 165 см. Волосы у неё седые, глаза голубые. В день исчезновения она была одета в тёмно-серую тёплую кофту, чёрную кружевную юбку и чёрный платок на голове. На ногах у неё были бордовые домашние тапочки.Если вы видели эту женщину на фото или знаете, где она может находиться, просим сообщить об этом по номеру телефона: 112.