Близкие ищут пропавшую без вести 73-летнюю ростовчанку

В Ростове-на-Дону развернулись поиски 73-летней Любови Столбуновой (Маковской), которая пропала без вести днем 29 января. Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.

Близкие забили тревогу, когда Любовь не вернулась домой и не вышла на связь. Незамедлительно было подано заявление в полицию, к поискам подключились волонтеры.

Любовь ростом около 170 сантиметров и плотного телосложения. У женщины темно-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения Любовь была одета в черную куртку, зеленые штаны, черные ботинки и зеленый берет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Любови Столбуновой, просят сообщить в полицию или по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52. Ваша помощь может быть жизненно важна!
Фото: Лиза Алерт
