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В Ростовской области разыскивают пропавшего 68-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего 68-летнего мужчину
В Ростовской области без вести пропал 68-летний мужчина. Виктор Поляков неделю не выходит на связь с близкими.

Пенсионер живет в поселке Новоперсиановске Октябрьского района. 11 мая он сел за руль «Оки» гранатового цвета и направился в слободу Красюковскую. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Родные не смогли отыскать Виктора самостоятельно и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

Рост пропавшего составляет около 160-170 сантиметров. У Виктора короткие седые волосы и борода, телосложение полное. Последний раз его видели в темно-синем трико с белыми лампасами, темной майке и черных калошах.

Виктор Поляков нуждается в медпомощи. Если вы видели его или знаете что-либо о местонахождении пенсионера, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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