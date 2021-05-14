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На Дону 78-летний мужчина пропал без вести

На Дону 78-летний мужчина пропал без вести
В Ростовской области без вести пропал 78-летний мужчина. Иван Хомутов не выходит на связь с родными почти сутки.

Утром 16 мая пенсионер вышел из дома в городе Новошахтинске. Последний раз его видели на улице Советской Конституции. Родственники не знают, куда мог отправиться мужчина. Родные не смогли найти его самостоятельно и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Рост Ивана составляет 160 сантиметров. У него карие глаза, седые волосы, телосложение полное. Мужчина был одет в темно-зеленую футболку с коротким рукавом, синее трико с белыми лампасами, на ногах - синие тапки.

Если вам известно что-либо о местонахождении Ивана Хомутова, сообщите об этом по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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