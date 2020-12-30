В Ростове ищут без вести пропавшего 82-летнего пенсионера

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 82-летнего пенсионера. О местонахождении Виктора Алехина ничего не известно с двух часов дня 2 января.Пенсионер ушел из дома на улице Тружеников и до сих пор не вернулся. Мужчина нуждается в медпомощи, поэтому родные обратились к правоохранителям и добровольцам.У Виктора Алехина худощавое телосложение, рост мужчины - 165 сантиметров, седые короткие волосы и серо-голубые глаза.В день исчезновения на нем были серая куртка, темно-синее трико с лампасами, а на голове - серая шапка.Если вы что-либо знаете о местонахождении Виктора Алехина, просьба обратиться по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.