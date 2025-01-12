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В Ростовской области разыскивают пропавшего 64-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего 64-летнего мужчину
В городе Шахты Ростовской области разыскивают пропавшего 64-летнего мужчину. Последний раз Сергея Черняка видели 11 января.

Когда родственники не смогли самостоятельно отыскать его, они обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы опубликовали в социальных сетях ориентировки на пропавшего.

Согласно им, Сергей худощавого телосложения. Его рост составляет около 160 сантиметров. Мужчина вышел из дома в черной куртке, синих джинсах и дутых сапогах.

Если вы знаете, где может находиться Сергей Черняк, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52. Любая информация может помочь поисковикам в работе.
Фото: Лиза Алерт
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