В Ростовской области разыскивают пропавшего 64-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В городе Шахты Ростовской области разыскивают пропавшего 64-летнего мужчину. Последний раз Сергея Черняка видели 11 января.Когда родственники не смогли самостоятельно отыскать его, они обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы опубликовали в социальных сетях ориентировки на пропавшего.Согласно им, Сергей худощавого телосложения. Его рост составляет около 160 сантиметров. Мужчина вышел из дома в черной куртке, синих джинсах и дутых сапогах.Если вы знаете, где может находиться Сергей Черняк, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52. Любая информация может помочь поисковикам в работе.