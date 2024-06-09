В Ростовской области ищут пропавшего 58-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают пропавшего 58-летнего мужчину. Последний раз Юрия Леонова видели в городе Волгодонске 30 апреля.Мужчина находился на территории ДНТ «Донской сад», а спустя время бесследно исчез. Обеспокоенные родственники сначала самостоятельно попытались отыскать Юрия, но ничего не удалось. К поискам подключились полицейские и добровольцы.Последние опубликовали в социальных сетях ориентировки на пропавшего. Согласно им, Юрий Леонов нормального телосложения. Его рост составляет около 170 сантиметров. У мужчины может быть светло-русая борода.Если вы видели похожего человека, то сообщите по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь в поисках.