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В Ростовской области разыскивают 29-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 29-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 29-летнего мужчину. Об этом стало известно 16 июля.

Амур Кинзябаев жил в Новочеркасске. Почти месяц назад, 19 июня, мужчина ушел из дома и до сих пор не выходит на связь. Об исчезновении сына сообщила мать Амура.

Рост пропавшего - примерно 170 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие. В день исчезновения он был одет в серую майку, тёмные джинсы и чёрные кроссовки.

Мама мужчины очень переживает за сына. Если вдруг вы заметите Амура, обязательно сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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