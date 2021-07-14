В Ростовской области разыскивают 29-летнего мужчину. Об этом стало известно 16 июля.Амур Кинзябаев жил в Новочеркасске. Почти месяц назад, 19 июня, мужчина ушел из дома и до сих пор не выходит на связь. Об исчезновении сына сообщила мать Амура.Рост пропавшего - примерно 170 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие. В день исчезновения он был одет в серую майку, тёмные джинсы и чёрные кроссовки.Мама мужчины очень переживает за сына. Если вдруг вы заметите Амура, обязательно сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.