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На Дону больше недели разыскивают пропавшего 36-летнего мужчину

На Дону больше недели разыскивают пропавшего 36-летнего мужчину
В Каменске-Шахтинском разыскивают пропавшего без вести 36-летнего мужчину. Ориентировка на розыск Александра Бахарева появилась 13 мая.

Неделю назад, 5 мая, он ушёл из дома, и до настоящего момента не выходит на связь с родственниками. Куда он мог направиться, никто не знает. Сообщается, что Александр злоупотребляет спиртными напитками.

Его рост – 180-185 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины европейский тип лица, большие лобные залысины, тёмно-русые волосы и карие глаза. Был одет в чёрную толстовку с капюшоном и тёмные джинсы, на ногах – кроссовки. Особая примета: ожог на левом предплечье.

Любую информацию о местонахождении Александра Бахарева просят сообщать по номерам: 8(863)657-28-31, 8(863)657-46-96, 8-961-406-77-67 или 02.

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