В Гуково из-за перебоев с водоснабжением ввели режим повышенной готовности

Фото: Правительство Ростовской области

В городе Гуково Ростовской области ввели режим повышенной готовности. Согласно поручению Юрия Слюсаря на насосную станцию, обеспечивающую водой Гуково, Зверево и Красносулинский район, оперативно выехали заместитель Владимир Ревенко, министр ЖКХ Антонина Пшеничная и представители прокуратуры. На месте организовали оперативный штаб. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Причиной перебоев стали локальные технологические нарушения в электросетях. Резервуары насосной станции и водовод протяженностью в 100 километров опустели. После наполнения резервуаров вода будет подаваться в водопровод и после – потребителям.Подача электроэнергии на насосную станцию Гуково-Гундоровского водовода организована в привычном режиме. Заполнять систему начали со второго до пятого водоподъема. Воду местным жителям дадут 2 августа.- Чтобы обеспечить бесперебойную работу скважин даже при отключении электроэнергии, решили установить на насосной станции временный генератор. Он будет поддерживать стабильное наполнение резервуаров. Поручил оперштабу завершить работы в кратчайшие сроки. Лично слежу за ситуацией,- сообщил Юрий Слюсарь.В настоящее время энергетики уже частично заменили оборудование на подстанции, установили круглосуточное дежурство. Для жителей организовали подвоз воды. Оставить заявку можно по телефону 8-909-406-17-27.