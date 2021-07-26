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В Ростовской области разыскивают 29-летнего мужчину, страдающего психическим заболеванием

В Ростовской области разыскивают 29-летнего мужчину, страдающего психическим заболеванием
В Ростовской области разыскивают 29-летнего Ивана Гуреева. Мужчина с детства страдает от психического заболевания. Об это стало известно 28 июля.

Разыскиваемый вышел из дома в хуторе Рудаков Белокалитвинского района 23 июля и уже больше пяти дней не выходит на связь. Мужчину объявили в розыск.

С виду Гуреев худощав. Его рост равен примерно 175-180 сантиметрам. Глаза голубые, волосы светло-русые. В день пропажи он был в белой футболке, голубых джинсах и коричневых кроссовках. Если вы увидите пропавшего на улице, сообщите в местное отделение полиции или позвоните по телефону 112.

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