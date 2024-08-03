Фото: Ростов ру.

В Ростовской области провели проверку уровня радиации. Эту информацию предоставили в «Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».По данным на 2 августа, мощность дозы гамма-излучения на территории Южного федерального округа (ЮФО) составила от 0,08 до 0,20 микрозиверта в час. В районе расположенной там Ростовской АЭС этот показатель был чуть ниже и варьировался от 0,08 до 0,15 микрозиверта в час. Важно отметить, что эти значения не превышают естественный радиационный фон.В ЮФО не было зафиксировано никаких аварийных ситуаций или экстремально высокого загрязнения окружающей среды.