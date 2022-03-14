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В Ростовской области простились с контрактником, погибшим в спецоперации

В Ростовской области простились с контрактником, погибшим в спецоперации
В Песчанокопском районе Ростовской области простились с контрактником, погибшим во время проведения спецоперации. Похороны Дениса Косовцова состоялись 15 марта в селе Богородицком.

22-летний парень служил в армии РФ. После прохождения сложных испытаний его отобрали для службы в отдельном отряде специального назначения «Меркурий» Росгвардии. Там он служил по контракту разведчиком. За время службы ему присвоили звание - гвардии ефрейтор.

Денис погиб 8 марта при исполнении воинского долга. Через несколько дней его тело доставили на родину. Там его проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. Проститься с Денисом пришли родные, близкие, учителя, сослуживцы и односельчане.

Ранее на Дону похоронили еще нескольких военных. 12 марта простились с контрактником Максимом Григорьевым из Батайска. 9 марта состоялись похороны офицера Вячеслава Маклагина из Новошахтинска, 7 марта - парня из Белокалитвинского района Станислава Бондарева, а 1 марта гуковчане простились с офицером Андреем Рыковым.
Фото: peschanrn.donland.ru.
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