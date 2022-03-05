В Ростовской области похоронили 21-летнего парня, погибшего в спецоперации

Фото: Газета «Перекресток».

В Ростовской области похоронили 21-летнего парня, погибшего во время спецоперации. Со Станиславом Бондаревым простились 7 марта, сообщает местная муниципальная газета «Перекресток».Известно, что солдат служил по контракту в бригаде береговой обороны Черноморского флота в Крыму. Погиб во время спецоперации. На похороны военнослужащего пришли родственники и близкие друзья. Погребение прошло с воинскими почестями.Ранее, 1 марта, в Гуково похоронили 35-летнего Андрея Рыкова. Сержант десантных войск Российской армии также погиб на службе.