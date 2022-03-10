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В Батайске простились с контрактником, погибшим во время спецоперации

В Батайске простились с контрактником, погибшим во время спецоперации

В Батайске Ростовской области простились с контрактником, погибшим во время спецоперации. Молодого военнослужащего Максима Григорьева не стало 6 марта.

Как сообщает муниципальная газета города Батайска, похороны парня прошли утром 12 марта в Троицком храме. Проститься с Максимом пришли родители, близкие, друзья и знакомые. Крышку гроба устлали красными гвоздиками, после чего почетный караул произвел троекратный залп в память о погибшем.

Максим Григорьев был коренным батайчанином. Он учился в школе №16, а потом поступил и окончил техникум железнодорожного транспорта. Во время службы ему было присвоено звание ефрейтора.

Ранее Rostov.ru уже сообщал о гибели еще нескольких военных. 9 марта состоялись похороны офицера Вячеслава Маклагина из Новошахтинска, 7 марта - парня из Белокалитвинского района Станислава Бондарев, а 1 марта гуквчане простились с офицером Андреем Рыковым.
Фото: муниципальная газета города Батайска
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