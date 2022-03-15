В Ростовской области пропал мужчина, состоящий на учете в наркодиспансере

Фото: РостовРу

В Ростовской области без вести пропал 40-летний мужчина с проблемами со здоровьем. О местонахождении Юрия Пятибратова нет информации уже несколько дней.Как стало известно Rostov.ru, мужчина пропал в поселке Углекаменном поздней ночью 13 марта. Он вышел на улицу, но домой так и не вернулся. Но ни на следующий день, ни позже мужчину никто не видел. Родственники пропавшего забили тревогу и подали заявление в полицию с просьбой помочь в поисках.На вид пропавшему - около 40 лет, у него рост - 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы волнистые короткие седые. У Юрия есть травма головы, кроме того, он состоит на учете в наркологическом диспансере.В день исчезновения он был одет в куртку серого цвета, вельветовые коричневые брюки и сапоги черного цвета. На шее у мужчины была цепочка с широким плетением из металла стального цвета.Родные очень надеются, что кто-то узнает Юрия на улице или в заведении. Возможно, из-за болезни он потерял память и не помнит дорогу домой. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номерам полиции: 8 (86383) 69-3-18, 69-2-24, 69-2-38 или 102.