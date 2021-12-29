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В Ростовской области пропал без вести 55-летний мужчина

В Ростовской области пропал без вести 55-летний мужчина

В Ростовской области пропал без вести 55-летний мужчина. Местонахождение Юрия Абузерова остается неизвестным уже более двух недель.

Сам мужчина родом из города Жигулевск, но на момент пропажи находился в Гуково. 13 декабря около 17:30 он вышел из дома на улице Карла Маркса,94 и не вернулся. Знакомые забили тревогу и начали поиски Юрия. Они обратились за помощью в полицию, но новостей о том, где он может быть пока нет.

У Юрия Абузерова средний рост, зеленые глаза,темные волосы средней длинны,усы. В день пропажи был одет в черную куртку, вязаную шапку, брюки, джемпер серо-черный, коричневую футболку и черные ботинки.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите по номерам телефона 8-863-615-40-74 или 5-20-02.
Фото: МВД по городу Гуково
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