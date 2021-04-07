В Ростовской области 47-летний мужчина пропал без вести

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 47-летнего мужчину. О местонахождении жителя села Самарского Азовского района Сергея Лященко нет информации более суток.Мужчина пропал 8 апреля. Не предупредив родных, он вышел утром из дома, а обратно не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в поисках к волонтерам.На вид ему - 45-47 лет, рост - 186 сантиметров, у него плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые. В день исчезновения он был одет в темные джинсы синего цвета и короткую куртку болотного цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Лященко, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.