Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

БК «Барс-РГЭУ» объявил о продлении контрактов с двумя ключевыми игроками

БК «Барс-РГЭУ» объявил о продлении контрактов с двумя ключевыми игроками
БК «Барс-РГЭУ» объявил о продлении контрактов с двумя ключевыми игроками. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Максим Ткаченко и Павел Бугаенко останутся в команде на сезон-2025/26. Ранее стало известно об уходе из клуба 11 баскетболистов, но пока информации о новых игроках не поступало.

Максим Ткаченко присоединился к донской команде в начале сезона-2023/24. Ранее он играл за «Локомотив-Кубань», «Спартак» из Санкт-Петербурга, «Красный Октябрь» и «Химки». В составе «Химок» он стал вице-чемпионом России и серебряным призёром Единой Лиги ВТБ в сезоне-2017/18.

Павел Бугаенко — опытный игрок, который был с командой с момента её возрождения. Он защищает цвета «жёлто-синих» уже седьмой сезон подряд.
Фото: БК БАРС-РГЭУ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.