БК «Барс-РГЭУ» объявил о продлении контрактов с двумя ключевыми игроками. Об этом сообщила пресс-служба клуба.Максим Ткаченко и Павел Бугаенко останутся в команде на сезон-2025/26. Ранее стало известно об уходе из клуба 11 баскетболистов, но пока информации о новых игроках не поступало.Максим Ткаченко присоединился к донской команде в начале сезона-2023/24. Ранее он играл за «Локомотив-Кубань», «Спартак» из Санкт-Петербурга, «Красный Октябрь» и «Химки». В составе «Химок» он стал вице-чемпионом России и серебряным призёром Единой Лиги ВТБ в сезоне-2017/18.Павел Бугаенко — опытный игрок, который был с командой с момента её возрождения. Он защищает цвета «жёлто-синих» уже седьмой сезон подряд.