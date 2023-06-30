В Азовском районе без вести пропал 40-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Азовском районе Ростовской области ищут пропавшего без вести 40-летнего мужчину. О местонахождении Юрия Кузьминова нет информации с 10 июня.Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Он направлялся из Кугея в село Орловка Азовского района. Спустя пару часов местный житель перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда близкие забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем на поиски пропавшего вышли волонтеры.Юрий Кузьминов ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и темно-серые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-синюю футболку, серые шорты и кепку, обут в темно-синие кроссовки в сеточку.Если у вас есть информация о местонахождении Юрия Кузьминова, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.