Коэффициент распространения в Ростовской области держится на значении 1,1

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается неизменным третьи сутки. По состоянию на 14 декабря он составляет 1,1.За минувшие сутки показатель инфицированных дончан на 100 тысяч населения увеличился на 9 единиц и стал равен 1 072. Растет и количество заболевших COVID-19. Лишь за последние 24 часа медики выявили 384 случая заражения среди жителей региона. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет - 165 человек, или 43%. На втором месте по числу людей с подтвержденным коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет (102 человека, или 26,5%).Инфекция не обошла стороной и пенсионеров. Вирус подхватили 75 дончан в возрасте от 66 до 79 лет (19,5%). По 21 пациенту (5,5%) с COVID-19 выявили среди пожилых людей старше 80 лет и детей.Всего с начала пандемии в Ростовской области заразились 45 072 человека, сообщили в региональном правительстве. Из них 1 676 не справились с вирусом. Лишь за последние 24 часа жертвами инфекции стали семеро мужчин в возрасте от 54 до 78 лет и 16 женщин от 59 до 97 лет.