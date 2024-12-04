В Ростовской области продлили запрет на использование пиротехники

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь продлил запрет на использование пиротехники на территории региона. Информация опубликована на официальном сайте правительства Ростовской области 4 декабря.Новый указ вступил в силу сразу после его официального опубликования. Согласно документу, использование пиротехники гражданами и организациями запрещено до 1 декабря 2025 года. Однако существуют исключения для хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.Напомним, запрет на фейерверки был введен в регионе с 1 декабря 2023 года. Тем не менее, за прошедший год жители и гости региона неоднократно нарушали этот закон, несмотря на возможные административные наказания.