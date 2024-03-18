В Ростовской области до 7 мая продлили запрет на использование пиротехники

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В Ростовской области продлили запрет на использование пиротехники. Указ был подписан 18 марта губернатором Василием Голубевым.В донском регионе до 7 мая включительно ввели ограничение для граждан и организаций на использование пиротехнических изделий.Однако разрешено использовать пиротехнику первого класса опасности — это изделия, радиус поражения которых не превышает полуметра. Это бенгальские огни, хлопушки и холодные фонтаны.Стоит отметить, что ограничение на использование пиротехники было введено в Ростовской области с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года. Однако власти донского региона решили его продлить.За нарушение запрета дончанам может грозить штраф или арест.