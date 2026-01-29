Новости
В Ростовской области за 150 млн рублей на продажу выставили рыбоводный комплекс

В Ростовской области появился привлекательный объект для инвестиций в агропромышленный сектор. К продаже предлагается крупный рыбоводный комплекс, расположенный в хуторе Лесном Мартыновского района. Объявление о продаже, по информации источников, появилось на популярном сайте объявлений в конце января. Стоимость предприятия, представляющего собой «бизнес под ключ», составляет 150 миллионов рублей.

Со слов автора объявления, комплекс предлагает полный цикл производства, охватывающий все этапы – от выращивания малька до получения премиальной икры. Привлекательным фактором является то, что новому владельцу не придется тратить время и ресурсы на формирование штата – на предприятии уже работает слаженный коллектив опытных сотрудников.

В состав предлагаемого к продаже комплекса входят:

территория площадью 0,25 гектара;
4 полностью оборудованных производственных цеха с бассейнами;
сеть водоёмов общей площадью 14 гектаров, включающая ключевой пруд площадью 7 гектаров с садковыми линиями;
автономный энергоузел (генератор мощностью 50 кВт);
квалифицированный коллектив специалистов;
налаженные каналы сбыта готовой продукции.

На территории комплекса возможно разведение осетра и форели разных возрастных групп, что позволяет производить как товарную рыбу, так и мальковое поголовье.
Фото: Авито
